Actualidade

Testemunhas da explosão que ocorreu hoje no prédio habitacional na rua de Santa Marta, em Lisboa, descrevem horas de "aflição" e "cenário de estado de guerra" encontrado no local com janelas partidas, destroços espalhados e pessoas a "pedir socorro".

Maria José Figueiredo, moradora na Travessa do Enviado da Inglaterra, nas traseiras do edifício habitacional, estava a dormir quando ocorreu a explosão e saiu tal como estava, com o seu robe branco.

"Estava a dormir, a cama saltou, viemos para a rua conforme estávamos, numa aflição, pensei que fosse um terramoto", descreveu à Lusa a moradora e também proprietária há 30 anos da Marisqueira de Santa Marta.