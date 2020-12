Covid-19

Itália registou mais 352 mortes nas últimas 24 horas devido à covid-19, o menor aumento no último mês e meio, somando 15.104 novas infeções, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Com as 352 novas mortes das últimas 24 horas, o número de pessoas que morreram em Itália por causa do novo coronavírus aumenta para 68.799 desde meados de fevereiro transato.

Os 15.104 novos infetados são também o número mais baixo dos últimos cinco dias, embora tenham sido realizados menos testes do que o normal, um total de 137.420 desde sábado.