Miguel Duarte Nascimento bateu hoje o recorde nacional dos 100 metros livres e Rafaela Azevedo melhorou o máximo português dos 100 metros costas, no último dia do Open do Jamor de natação.

As duas marcas, que permitem aos dois atletas registar mínimos para o Campeonato da Europa de Budapeste, em maio de 2021, foram o principal destaque do último dia de provas, que teve ainda dois atletas com mínimos para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19.

Na natação adaptada, David Grachat (S9) e Marco Meneses (S11) confirmaram o apuramento para os Paralímpicos, nos 400 metros livres.