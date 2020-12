Covid-19

(SUBSTITUIÇÃO) Redação, 20 dez 2020 (Lusa) - A Direção-Geral da Saúde (DGS) disse hoje que, de acordo com os dados de que dispõe, a nova variante do coronavírus detetada no Reino Unido pode não diminuir a eficácia das vacinas desenvolvidas contra a covid-19.(SUBSTITUI NOTÍCIA COM O TÍTULO "Covid-19: DGS vê nova estirpe de coronavírus como 'ocorrência esperada' que não é 'motivo de preocupação'", POR CONTER LEITURA INCORRETA DO ESCLARECIMENTO DA DGS SOBRE POSSÍVEIS EFEITOS DA NOVA VARIANTE DO CORONAVÍRUS NA EFICÁCIA DAS VACINAS)

"As vacinas demonstraram ser capazes de induzir a produção de anticorpos protetores nos seres humanos contra várias regiões da espícula do vírus, pelo que, com base na opinião dos peritos do Reino Unido, não existem dados que sugiram a perda de eficácia das vacinas nesta nova variante", explica a DGS, numa resposta escrita enviada à Lusa.

As autoridades britânicas alertaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a descoberta de uma nova variante do SARS-CoV-2, que, segundo a DGS, "apresenta "múltiplas mutações numa das proteínas do vírus (na proteína da espícula)".