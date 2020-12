Covid-19

O México registou 326 mortos e 6.870 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 118.202 e de casos para 1.320.545.

Com estes números, o México é o 13.º país com mais casos acumulados e o quarto em mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Além disso, o México regista mais de 900 mortes por covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca como o 13.º país com mais óbitos em proporção à sua população.