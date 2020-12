Actualidade

Portugal melhorou na última década na área da educação e formação e estava "em vias de atingir" as metas definidas pela União Europeia para 2020, segundo o relatório "Estado da Educação de 2019" hoje divulgado.

O relatório anual do Conselho Nacional de Educação (CNE) traça um retrato do sistema educativo português no ano letivo de 2018/2019 e faz uma análise da evolução registada nos últimos 10 anos, com base em dados nacionais e comparações internacionais.

As metas definidas pela União Europeia para 2020 não tinham sido ainda alcançadas em 2019, mas estavam muito próximas, tendo algumas sido atingidas este ano.