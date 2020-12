Actualidade

Os cursos profissionais e os cursos artísticos especializados têm hoje mais oferta e mais alunos do que no início da década, apesar de o Estado gastar cada vez menos no ensino profissional, segundo um relatório hoje divulgado.

Na última edição do relatório anual sobre o Estado da Educação, do Conselho Nacional de Educação (CNE), referente a 2019, que foi hoje divulgado, o ensino profissional está em destaque e os dados apontam duas tendências aparentemente contrárias.

No ano letivo passado, existiam 6.317 ofertas de cursos profissionais no continente, mais 376 do que no ano anterior e mais 4.332 do que no ano letivo 2009/10. Olhando para a última década, nunca antes os estudantes tiveram tanta oferta nesta via de ensino.