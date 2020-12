Actualidade

Uma instituição no Canadá composta por maioritariamente por jovens luso-canadianos está a tentar fazer a diferença junto das comunidades indígenas no país norte-americano.

Há uma "diferença abismal" entre o Canadá junto dos grandes centros urbanos, das áreas rurais, comparativamente com as localidades onde se encontram as Primeiras Nações, em áreas remotas, com acesso apenas transportes aéreos.

"Existem dois 'Canadás'. Um aqueles que todos conhecem, mas depois há o das Primeiras Nações, isolado, sem acesso por estrada, e no inverno por vias no gelo, com uma alta taxa de suicídio dos jovens, com desemprego, sem oportunidades em termos de educação, de socialização dado o número reduzido de pessoas que se encontram nas reservas", afirmou o assistente social, natural de Barcelos, distrito de Braga.