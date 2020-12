Covid-19

A Alemanha registou 16.643 novos contágios do novo coronavírus e 226 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Kock (RKI) divulgados hoje.

O número de novos contágios é similar ao que foi registado na semana passada: 16.362 casos e 188 óbitos na última segunda-feira.

Geralmente os números registados de novos casos de covid-19 no princípio de cada semana são mais baixos, porque, entre outras razões, aos fins de semanas são realizados menos testes.