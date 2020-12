Actualidade

As pessoas com tensão arterial diferente em cada um dos braços estão em maior risco de sofrer ataques cardíacos e acidentes vasculares que podem ser fatais, segundo um estudo científico internacional divulgado hoje.

Uma das principais conclusões da investigação é que os profissionais de saúde devem sempre medir a tensão arterial em ambos os braços, um procedimento que está nas orientações internacionais, mas que é geralmente ignorado.

No estudo hoje publicado no boletim científico Hypertension sugere-se um novo limite máximo de diferença de tensão entre braços, bastante mais baixo do que a orientação atual, para que mais pacientes em risco possam ser identificados e tratados.