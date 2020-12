Actualidade

A Proteção Civil municipal de Lisboa realiza hoje uma nova vistoria aos edifícios adjacentes ao prédio que no domingo ardeu na Rua de Santa Marta, para que 13 pessoas possam regressar às suas casas, revelou hoje o vereador responsável.

Durante a madrugada as autoridades encontraram nos escombros o corpo do jovem de 24 anos que estava desaparecido desde a explosão que originou o incêndio. Na manhã de domingo, este incidente causou ainda cinco feridos, um dos quais, o pai do jovem, em estado grave.

"A informação que tenho é que continua em estado grave no hospital", realçou o vereador Carlos Castro, hoje de manhã, aos jornalistas.