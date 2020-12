Actualidade

As autoridades internacionais expulsaram 655 cidadãos portugueses em 2019, mais 21% que no ano anterior, com o Reino Unido a registar o maior número de expulsões (223), segundo o Relatório da Emigração, hoje divulgado.

O documento, elaborado pelo Observatório da Emigração, um centro de investigação do ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa e apresentado hoje no Ministério dos Negócios Estrangeiros, indica que foram expulsos ou deportados para Portugal 655 cidadãos, dos quais 382 provenientes de países da Europa e 273 do resto do mundo.

Dos portugueses oriundos de países da Europa, o maior número de expulsões registou-se no Reino Unido (223), seguindo-se a França (38), Bélgica (38), Espanha (29), Alemanha (13), Áustria (10), Noruega (7), Andorra (seis), Países Baixos (6), Luxemburgo (4), Islândia (3), Dinamarca (2), Itália (1) e Suécia (1).