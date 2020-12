Actualidade

O presidente da Câmara do Porto disse hoje que vai requerer "de imediato" a instrução do processo em que é acusado de prevaricação, frisando que a acusação "descabida" no caso Selminho não o vai afastar do exercício de funções.

"Repudio veementemente os factos que me são imputados. Nesta medida, irei fazer a minha defesa e de imediato requer a competente instrução", afirmou Rui Moreira na reunião do executivo desta manhã.

Salientando que a acusação é "descabida" e "infundada", o independente sublinhou que este não é o caminho para o arredarem da causa pública.