Media Capital

O Conselho de Administração da Media Capital considera "adequado" o preço da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada por Mário Ferreira, através da Pluris Investments, sobre cerca de 70% do capital da dona da TVI.

"No que respeita à contrapartida da oferta, o Conselho de Administração considera que o valor da contrapartida da oferta é adequado; no caso de o resultado da avaliação que está a ser levada a cabo por auditor independente designado pela CMVM, divergir em termos substanciais da contrapartida financeira oferecida pelo oferente, o conselho de administração reservar-se-á a faculdade de poder ter um entendimento diverso", refere a Media Capital em comunicado enviado ao regulador dos mercados.

O conselho de administração do grupo de media refere também "que o tempo de execução da oferta não é indiferente para efeitos da aferição sobre o mérito da mesma, uma vez esta se protele significativamente no tempo, caso em que, o decurso do tempo pode afetar a razoabilidade dos termos da oferta agora analisada".