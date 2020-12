Actualidade

O Sporting vai defrontar o FC Porto, enquanto o Sporting de Braga enfrenta o Benfica nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, ditou hoje o sorteio realizado na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O Sporting, líder da I Liga, vai defrontar o FC Porto, campeão nacional e terceiro no campeonato, na terça-feira dia 19 de janeiro, em Leiria, um dia antes de o Sporting de Braga, detentor do troféu e quarto colocado, enfrentar o Benfica, que ocupa a segunda posição do campeonato.

A final está marcada para sábado dia 23 de janeiro, igualmente em Leiria.