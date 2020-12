Covid-19

As restrições à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido vão ter um "grande" impacto no turismo da Madeira, tendo em conta os milhares de visitantes previstos no Natal e Fim do Ano, disse hoje o secretário regional do turismo.

Em declarações à agência Lusa, Eduardo Jesus explicou que durante todo o mês de dezembro estava prevista a chegada ao arquipélago de 21.300 visitantes provenientes do Reino Unido, através das várias companhias aéreas que servem esta rota, pelo que, "naturalmente, o impacto será muito grande no Natal e no Fim de Ano".

O Governo da República decretou no domingo que apenas os residentes em Portugal ou os nacionais portugueses e respetivos familiares possam entrar em Portugal oriundos daquele território, ainda que sujeitos a um teste negativo PCR ao SARS-Cov-2.