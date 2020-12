Actualidade

O Papa defendeu hoje no Vaticano a reforma da Igreja exortando a Cúria Romana a abandonar a "lógica do conflito" e as fações entre o progressismo e o tradicionalismo, convidando os seus membros a renovarem-se.

Francisco reuniu os seus cardeais, bispos e prelados do Vaticano para sua saudação anual de Natal no Salão Clementino do Palácio Apostólico.

Este ano, Francisco disse que os conflitos na igreja entre progressistas e tradicionalistas, apenas ferem a igreja e distorcem sua verdadeira natureza.