Actualidade

Os países signatários do acordo nuclear com o Irão disseram hoje que irão trabalhar juntos para garantir que os Estados Unidos regressam ao tratado, aproveitando a promessa nesse sentido do Presidente eleito norte-americano, Joe Biden.

"Os ministros reconheceram a perspetiva de um regresso dos EUA ao Plano de Ação Conjunto Global e enfatizaram a disposição para o abordar positivamente num esforço conjunto", disseram hoje, em comunicado, os países que permanecem no acordo nuclear iraniano (Alemanha, França, Reino Unido, China, Rússia, Irão e União Europeia), após uma videoconferência.

A reunião - a primeira ao nível de ministros dos Negócios Estrangeiros há mais de um ano - ocorreu quando o acordo se encontra numa "espiral descendente", nas palavras do chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, referindo-se à pressão exercida pelos Estados Unidos sobre as violações do Irão ao tratado de que Washington saiu unilateralmente, em 2018.