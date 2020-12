Israel

Na véspera do final do prazo para a dissolução do parlamento de Israel, os deputados estão a tentar hoje encontrar um compromisso de última hora para evitar uma quarta eleição em menos de dois anos.

Se os parlamentares não conseguirem chegar a acordo sobre um projeto de orçamento para este ano, o Knesset (parlamento) dissolve-se à meia-noite de terça-feira e serão convocadas legislativas para março.

As novas negociações decorrem ao mesmo tempo que começa a campanha de vacinação contra a covid-19 em Israel, com cerca de 370.000 infetados, incluindo mais de 3.000 mortos, desde o início da pandemia.