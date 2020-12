Etiópia

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, disse hoje que a Etiópia tomou medidas militares "legítimas" na sua província de Tigray, para preservar a unidade e a estabilidade do país.

Em declarações no final de uma reunião entre líderes regionais africanos no domingo à noite, o presidente da Comissão da UA considerou a campanha militar da Etiópia na sua província de Tigray "legítima para todos os estados", sublinhando que o sofrimento humanitário decorrente do conflito é agora motivo de preocupação.

"É inegável que a crise no Tigray provocou deslocações em grande escala ... Deve ser dada especial atenção aos refugiados e deslocados", defendeu Mahamat, através da rede social Twitter.