Nagorno-Karabakh

A UNESCO apelou hoje ao Azerbaijão para responder à sua proposta de lançar uma missão de avaliação dos bens culturais em Nagorno-Karabakh, depois do recente conflito armado, pedido que recebeu a aprovação de todas as partes, exceto do Azerbaijão.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), com sede em Paris, lembrou que no dia 20 de novembro, dez dias após o cessar-fogo na região, reafirmou a obrigação da Arménia e do Azerbaijão de garantir a proteção dos seus bens culturais após o conflito.

De acordo com a UNESCO, a proposta de enviar a campo uma missão de especialistas independentes para fazer um inventário preliminar dos ativos afetados teve o apoio dos copresidentes do Grupo Minsk, bem como um primeiro acordo de representantes da Arménia e do Azerbaijão.