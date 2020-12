Actualidade

A Procuradoria de Paris lançou uma investigação por "injúrias de caráter racista e incitamento ao ódio racial" após mensagens antissemitas difundidas nas redes sociais contra a Miss Provença, que ficou em segundo lugar na gala Miss França, sábado.

Após ter afirmado que o pai era de origem israelita, os comentários de caráter racista começaram a ser difundidos nas redes sociais contra a jovem April Benayoum, escolhida primeira dama de honor da vencedora, Amandine Petit: Miss Normandia.

As autoridades policiais recolheram várias mensagens das redes sociais que foram depois enviadas à Procuradoria, que decidiu pela abertura de uma investigação, indicou inicialmente Marlène Schiappa, do Ministério do Interior francês, ao canal de televisão BFMTV.