Brexit

O presidente da Câmara de Londres e a primeira-ministra escocesa pediram hoje ao Governo de Boris Johnson que negoceie o prolongamento do período de transição do 'Brexit' após o aparecimento de uma nova variante do novo coronavírus.

O Reino Unido e a União Europeia continuam as negociações para tentar chegar a um acordo sobre a sua futura relação comercial, antes de 31 de dezembro, data em que termina a fase de transição do 'Brexit', mas não têm existido sinais de progresso significativo.

Ao mesmo tempo, o Reino Unido está a atravessar um período de isolamento, depois de vários países terem encerrado as suas fronteiras com o território britânico, por ar e mar, por causa da deteção de uma nova variante do novo coronavírus, particularmente contagiosa.