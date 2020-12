Actualidade

O número de portugueses que adquiriu a nacionalidade espanhola subiu 58,1% em 2019, o que poderá ser explicado pelos descendentes de emigrantes na Venezuela que escolheram este destino devido a afinidades, como a língua, segundo o Observatório da Emigração.

Rui Pena Pires, coordenador científico do Observatório da Emigração, um centro de investigação do ISCTE -Instituto Universitário de Lisboa, falava durante a apresentação do Relatório da Emigração, segundo o qual em 2019 terão saído de Portugal cerca de 80.000 portugueses.

O documento indica que, nesse período, foram 596 os portugueses que adquiriram a nacionalidade espanhola, mais 58,1% do que no ano anterior (377). Em 2017 esse valor foi de 135.