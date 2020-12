Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje, cerca das 13:30, a cair mais de 3%, e o preço do petróleo Brent, negociado em Londres, negociou abaixo dos 50 dólares esta manhã, na sequência da descoberta da nova estirpe do coronavírus.

De acordo com a Bloomberg, pelas 13:45 a bolsa que mais caía era a de Madrid, que perdia 3,58% para 7.749,30 pontos, seguida da praça financeira de Milão, que caía 3,28% para 21.254,58 pontos.

Com perdas superiores a 3% negociavam as praças de Frankfurt (3,17% para 13.198,80 pontos) e Paris (3,06% para 5.358,53 pontos).