O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, irá testemunhar na comissão de investigação sobre a grande corrupção na África do Sul durante o mandato do seu antecessor, Jacob Zuma, anunciou hoje o juiz responsável, Raymond Zondo.

Segundo Zondo, a comissão de investigação quer ouvir Ramaphosa, uma vez que integrava na altura o executivo do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla, em inglês), o partido no poder na África do Sul desde 1994.

"Ele fez parte do executivo durante muito tempo ou nos anos em que alguns dos acontecimentos que a comissão está a investigar teriam ocorrido", referiu Raymond Zondo, em conferência de imprensa.