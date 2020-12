Actualidade

A União Europeia vai dar 17 milhões de euros a Cabo Verde para criar empregos e requalificar os portos nas ilhas do Maio e do Sal, um investimento a fundo perdido, foi hoje anunciado.

O acordo do investimento foi assinado, na cidade da Praia, pela chefe da delegação da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, e pelo vice-ministro e ministro das Finanças cabo-verdiano, Olavo Correia.

Do total dos 17 milhões de euros, 11 milhões destinam-se a ampliar e modernizar o Porto Inglês, na ilha do Maio, e o Porto da Palmeira, no Sal.