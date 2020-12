Actualidade

A Entidade Nacional para o Setor Energético (Ense) afirmou hoje que o fornecimento do mercado nacional, o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis estão salvaguardados, com o fecho da refinaria da Galp em Matosinhos em 2021.

"Esta decisão não afeta a capacidade de aprovisionamento e a distribuição de combustíveis por todo o território nacional, sendo que a Ense vai continuar a acompanhar de perto todo este processo, monitorizando o normal funcionamento do setor e garantindo o controlo sobre a situação das reservas estratégicas nacionais, assegurando assim o normal abastecimento do país", lê-se numa nota divulgada no 'site' desta entidade.

No documento, o presidente do Conselho de Administração da Ense, Filipe Meirinho, assegurou ainda que o complexo de Matosinhos vai manter "as suas instalações de importação, armazenamento e expedição de produtos petrolíferos", ficando assim salvaguardada a capacidade de fornecimento do mercado nacional.