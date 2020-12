Covid-19

A Junta de Freguesia do Areeiro, em Lisboa, criou um centro de testagem ao novo coronavírus, com "preços mais reduzidos" e um número próprio para marcações, para garantir vagas no menor espaço de tempo possível, foi hoje anunciado.

"É um projeto inovador que pretende descansar todos os que querem passar a época festiva sem sobressaltos", lê-se numa nota da Junta de Freguesia.

O centro de testagem, destinado aos moradores da freguesia do Areeiro e que está localizado na Alameda Dom Afonso Henriques, junto à Fonte Luminosa, começou a funcionar hoje e prevê-se que esteja aberto durante três meses.