Covid-19

As autoridades da Saúde sul-africanas anunciaram que uma nova variante do novo coronavírus está a impulsionar o ressurgimento de novos casos de covid-19 no país, que regista cerca de um milhão de infeções.

De acordo com as autoridades da saúde e uma equipa de cientistas sul-africanos da Universidade do KwaZulu-natal, litoral do país, que lideram a estratégia de contenção do vírus, a nova variante, conhecida como 501.V2, é dominante entre as novas infeções confirmadas na atual vaga de covid-19 na África do Sul.

A nova variante, semelhante à britânica, parece ser mais infecciosa que o vírus original, estando os cientistas sul-africanos a estudar a eficácia das vacinas da covid-19 nestes casos, segundo o Governo.