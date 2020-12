Covid-19

O PSD defendeu hoje um apoio do Estado português aos emigrantes a passar por situações de maior dificuldade no estrangeiro para que estes possam ter acesso às vacinas contra a covid-19.

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre o plano de vacinação para portugueses residentes no estrangeiro, o grupo parlamentar do PSD recordou que se aproxima "uma nova fase do combate a esta pandemia, nomeadamente com o início dos processos de vacinação em muitos países".

"Torna-se fundamental que os portugueses que possam estar a passar por situações de maior dificuldade no estrangeiro possam também ter acesso às vacinas de forma a estarem mais protegidos perante este surto viral", lê-se na missiva.