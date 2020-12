Covid-19

O surto de covid-19 na freguesia rural de Terrugem, no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, já infetou 92 pessoas da comunidade, mais 60 do que o anterior balanço, disse hoje o presidente do município.

"Embora tenhamos outras preocupações" no concelho, a situação na aldeia de Terrugem "é a que mais nos preocupa", devido ao "elevado número de casos ativos", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Elvas, Nuno Mocinha.

Esta freguesia rural tem 92 dos 132 casos ativos em todo o concelho, assinalou, salientando que, em relação ao balanço do surto na aldeia feito à Lusa na passada quinta-feira, existem mais 60 pessoas infetadas.