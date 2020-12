Actualidade

A Brisa vai investir 10 milhões de euros, em parceria com a BP, Cepsa, EDP Comercial, Galp Electric, Ionity e Repsol, para aumentar a rede de carregamentos elétricos para 42 áreas de serviço e 82 carregadores, anunciou hoje a concessionária.

Em comunicado, a empresa informou que lançou hoje "o Via Verde Eletric, a maior rede privada de pontos de carregamentos elétricos rápidos e ultrarrápidos das autoestradas portuguesas", que "resulta de uma parceira da Brisa com a BP, Cepsa, EDP Comercial, Galp Electric, Ionity e Repsol, e representa um investimento global na ordem dos 10 milhões de euros".

De acordo com o diretor do Projeto de Carregadores Elétricos da Brisa, Diogo Torcato, que falava durante a apresentação do projeto, a empresa vai investir "10 milhões de euros numa rede de 40 áreas de serviços e de 82 carregadores".