Covid-19

A Itália registou 415 mortes e 10.872 novas infeções com a doença covid-19 nas últimas 24 horas, no dia em que começa a proibição de mobilidade entre as regiões, por causa das festas de Natal.

O Ministério da Saúde italiano anunciou que o número de mortes com a covid-19 no país, desde o início da pandemia, é agora 69.214.

Com mais 10.872 novas infeções nas últimas 24 horas, o número total de casos passa para 87.889.