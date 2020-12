Actualidade

A empresa Somincor, que tem a concessão das minas de Neves-Corvo, em Castro Verde (Beja), vai retomar o projeto de expansão da exploração zinco (ZEP), avaliado em 360 milhões de euros, em janeiro de 2021.

A decisão foi anunciada pela multinacional Lundin Mining, proprietária da Somincor, no relatório operacional com as previsões de produção para o próximo ano e, entretanto, confirmada à agência Lusa pelo administrador-delegado da companhia mineira.

"Caso tudo decorra dentro da normalidade, o projeto [do ZEP] irá ser retomado em janeiro do próximo ano", disse Kenneth Norris.