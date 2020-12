Covid-19

A UNESCO alertou hoje que as medidas de combate à covid-19 atingiram o setor da cultura mais duramente do que o esperado, depois de ter avaliado a atuação dos governos para responder ao impacto da pandemia.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) avaliou as restrições impostas pelos governos para fazer face à covid-19 nos profissionais da cultura e no setor como um todo, e concluiu que o impacto terá sido mais severo do que anteriormente assumido, de acordo com os dados recolhidos pela organização e vertidos num novo guia de políticas.

Na indústria cinematográfica, estima-se que em 2020 se tenham perdido dez milhões de postos de trabalho, enquanto um terço das galerias de arte terá reduzido o seu pessoal para metade durante a crise.