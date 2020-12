DGArtes

A proposta de alteração do decreto-lei que estabelece o regime de atribuição de apoios do Estado às Artes e a portaria que regulamenta os programas que passam a trienais entraram hoje em consulta pública, anunciou o Ministério da Cultura.

Após terem sido aprovados em reunião de secretários de Estado, os documentos deverão ser aprovados em Conselho de Ministros, em janeiro de 2021, precisa o comunicado do ministério tutelado por Graça Fonseca.

A arquitetura, as artes plásticas, o design, a fotografia e os novos media, no âmbito das artes visuais, o circo, a dança, a música, a ópera e o teatro, no âmbito das artes, e o cruzamento disciplinar são as áreas que passam a estar abrangidas pelo programa de apoio às artes.