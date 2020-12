Covid-19

A nova variante do SARS-CoV-2 detetada no Reino Unido não tem mais riscos de complicações hospitalares, nem de letalidade, mas é mais transmissível, o que a torna "mais preocupante", afirmou hoje a ministra da Saúde.

Até ao momento a nova variante ainda não foi observada em Portugal, afirmou aos jornalistas Marta Temido, no final de uma reunião de trabalho sobre o Plano de Vacinação de combate à covid-19, em Lisboa, na qual estiverem presentes vários ministros, representantes da 'task force' e o primeiro-ministro, que participou por videoconferência por estar em isolamento profilático.

"O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge tem trabalhado na sequenciação do genoma do vírus desde abril e os últimos estudos que realizou e que se reportam ao mês de novembro, já durante a segunda vaga da doença, não indicavam a presença desta mutação no nosso país", disse, explicando essas análises se reportam a um universo razoável de 16 distritos e 113 concelhos.