Covid-19

As autoridades do estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, com 46 milhões de habitantes, alertaram hoje que a pandemia de covid-19 continua "com força total" e renovaram os apelos sobre as regras de isolamento social.

"O vírus ainda está muito perto de todos nós e devemos respeitar as restrições, pois embora estejamos exaustos, a pandemia continua com força total", disse o secretário de Saúde do governo regional de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

O estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia no Brasil, com 45.136 mortos e mais de 1,3 milhões de infetados.