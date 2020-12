Actualidade

O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar se houve mão criminosa no incêndio que deflagrou na antiga estação da Boavista, no Porto, para o qual há um pedido de classificação e onde o Corte Inglés quer construir.

"Confirma-se a instauração de inquérito. O mesmo é dirigido pelo Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] do Porto", refere a Procuradoria-geral da República em resposta hoje à Lusa.

Na quarta-feira, a Infraestruturas de Portugal (IP), proprietária dos terrenos, apresentou, junto, da PSP do Porto, uma queixa-crime contra desconhecidos na sequência do incêndio ocorrido na madrugada de 11 de dezembro e que provocou "danos importantes" nas estruturas interiores do piso térreo e o desabamento do telhado central.