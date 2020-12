RCA

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, manifestou-se "profundamente preocupado" com a evolução política e de segurança na República Centro-Africana e condenou o "recrudescimento da violência" em algumas regiões.

Numa declaração difundida hoje pela organização, Moussa Faki Mahamat, disse estar "profundamente preocupado com os desenvolvimentos políticos e de segurança na República Centro-Africana" e condenou "veementemente o recrudescimento da violência em algumas partes do país, de que resultou perda de vidas humanas e que tem como objetivo perturbar o processo eleitoral".

A República Centro-Africana, onde Portugal tem tropas destacadas, tem eleições marcadas para domingo e o Governo sustenta que está em curso uma tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente François Bozizé, enquanto os líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e conduzem uma ofensiva no norte e oeste do país, anunciaram a criação de uma coligação.