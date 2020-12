Covid-19

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse hoje que estão "garantidas todas as condições" para a chegada das primeiras 9.750 vacinas contra a covid-19 à região na primeira semana de janeiro.

"Está prevista a chegada das primeiras vacinas à região, 9.750 vacinas, na primeira semana de janeiro, segundo uma previsão adiantada pela comissão nacional", indicou Miguel Albuquerque numa videoconferência.

O governante insular realçou que "a comissão coordenadora regional tem mantido o contacto com a equipa nacional e, neste momento, estão já garantidas todas as condições necessárias para o armazenamento, logística e administração das vacinas no contexto regional, nas ilhas da Madeira e Porto Santo".