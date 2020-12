Actualidade

A Jerónimo Martins, dona da cadeia de supermercados Pingo Doce, informou hoje que vai "impugnar judicialmente" a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) de a multar em 91 milhões de euros por concertação de preços.

"O Pingo Doce irá impugnar judicialmente aquelas decisões e usar de todos os meios ao seu alcance para defender a sua reputação e repor a verdade dos factos", pode ler-se num comunicado da Jerónimo Martins enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A dona do Pingo Doce afirma, no texto, que toma a decisão "por discordar em absoluto das decisões, que reputa de totalmente infundadas e profundamente imerecidas à luz do trabalho consistente que desenvolve para levar diariamente aos consumidores portugueses os melhores preços e as melhores promoções".