Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) decidiu desembolsar imediatamente dois mil milhões de dólares (1,6 mil milhões de euros) para o Equador para ajudar o país enfraquecido pela pandemia, a anunciou segunda-feira a instituição.

Este montante está a ser libertado como parte do plano de ajuda no total de 6,5 mil milhões em 27 meses que foi aprovado a 30 de setembro, lê-se em comunicado.

O Presidente equatoriano, Lenín Moreno, numa mensagem no Twitter, explicou que a revisão do acordo e a aprovação do segundo desembolso do crédito se deve à "gestão ordenada" da economia nacional.