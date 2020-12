Actualidade

Uma delegação composta por autoridades israelitas e norte-americanas, incluindo o genro do Presidente Donald Trump, partiu hoje no primeiro voo comercial direto entre Israel e Marrocos, onde será discutida a normalização das relações diplomáticas entre os dois países.

O avião da companhia aérea israelita El Al, com a palavra "paz" em hebraico, árabe e inglês, saiu do aeroporto Ben Gurion com destino a Rabat, onde a delegação vai encontrar-se com autoridades locais e possivelmente com o rei marroquino Mohamed VI, embora nenhum outro detalhe da agenda seja ainda conhecido.

Durante a visita, está prevista a assinatura de quatro memorandos de entendimento, em áreas relacionadas com finanças, aviação, água e vistos.