Navalny

A Rússia anunciou hoje sanções contra responsáveis europeus, em represália contra as medidas adotadas em outubro pela União Europeia após as informações sobre o suposto envenenamento do oposicionista russo Alexey Navalny.

Criticando as sanções europeias que visam desde outubro vários altos responsáveis russos, a diplomacia de Moscovo acaba de indicar que "vai alargar a lista de representantes dos países membros da União Europeia impedidos de entrar no território da Federação Russa".

As autoridades não identificaram os responsáveis visados pelas sanções.