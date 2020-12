Actualidade

A China retaliou hoje contra funcionários norte-americanos, não identificados, após Washington ter aprovado novas restrições na emissão de vistos para as autoridades chinesas, parte de um conflito mais alargado entre as duas maiores economias do mundo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês também pediu ao Presidente dos EUA, Donald Trump, que não assine a legislação aprovada pelo Congresso norte-americano sobre o Tibete.

O Departamento de Estado norte-americano anunciou na segunda-feira que os EUA vão recusar emitir vistos a funcionários do Partido Comunista Chinês cujas políticas ou ações visassem reprimir grupos religiosos, minorias étnicas ou dissidentes.