BES

O governador do BdP, Mário Centeno, disse hoje no parlamento que o supervisor está a avaliar as condições de recurso da decisão do Tribunal da Concorrência, que anulou as multas que aplicou à auditora do BES, a KPMG.

"O Banco de Portugal está a avaliar as condições para fazer recurso dessa decisão", disse Mário Centeno ao ser ouvido hoje pela Comissão de Orçamento e Finanças (COF) do parlamento, por videoconferência.

O responsável disse ainda que a "a crise financeira de 2008 e 2009 permitiu a todas as instituições, quer individualmente consideradas, quer no seu conjunto, um desenvolvimento muito importante dos riscos da atividade financeira e do papel dos revisores oficiais de contas, dos auditores, dos supervisores, dos reguladores".