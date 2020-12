Covid-19

Mais de quatro mil clientes de comunicações invocaram mecanismos de adaptação à crise provocada pela pandemia de covid-19, de acordo com o balanço da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) hoje divulgado.

De acordo com os dados fornecidos pelos operadores, existiram 4.196 clientes de serviços de comunicações que invocaram a aplicação dos mecanismos de adaptação à crise provocada pela epidemia, refere o regulador, no balanço da aplicação das medidas de proteção dos clientes de telecomunicações no âmbito do impacto da covid-19.

"Desse número, a taxa de aceitação dos pedidos dos clientes atingiu 89%, variando entre 77% e 100%, consoante o prestador", acrescenta o regulador.