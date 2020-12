Actualidade

O grupo parlamentar do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) exigiu hoje a demissão do Procurador-Geral da República guineense para responder por alegados "crimes de sangue e de desvio de fundos públicos".

O Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, divulgou na sexta-feira um comunicado no qual refere ter emitido um mandado de captura internacional contra o líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, no âmbito de um processo-crime, sem avançar mais pormenores.

Domingos Simões Pereira está em Portugal há vários meses e anunciou recentemente a sua intenção de regressar ao país.